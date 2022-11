FC Bayern Basketball: Bonga ragt bei Würzburg-Pflichterfolg heraus

Die Basketballer des FC Bayern gewinnen gegen Würzburg mit 83:73.

Drei Spiele in fünf Tagen, es war ein knackiges Programm, dass den Basketballern des FC Bayern in diese Woche bevorstand. Und nach dem hauchdünnen Sieg bei Villeurbanne (75:74) und der denkbar knappen Niederlage bei AS Monaco (79:80) in der Euroleague beschloss das Team von Andrea Trinchieri diesen kräftezehrenden Block mit einem Bundesliga-Pflichterfolg.

Mit 83:73 behielten die Münchner gegen die Würzburg Baskets die Oberhand und bleiben in der BBL dem Dauerrivalen Alba Berlin auf den Fersen. Ein klasse aufgelegter Isaac Bonga war mit 18 Punkten der Top-Scorer der Partie.

Neun Spiele bis Weihnachten für Bayerns Basketballer

Der FC Bayern setzte sich in den ersten beiden Vierteln deutlich ab, ließ Würzburg aber in der zweiten Hälfte zurück ins Spiel kommen. So wurde es kurzzeitig noch einmal eng.

Der November ist damit abgeschlossen, im Dezember geht es aber in ähnlichem Takt weiter. Bis Weihnachten stehen neun Spiele auf dem Plan. Es bleibt knackig.