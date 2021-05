Fans wählen Lucic zu Bayerns "Spieler des Jahrzehnts"

Große Ehre für Vladimir Lucic! Der Serbe wurde zu Bayerns Basketball-Profi des Jahrzehnts gewählt.

München – Die Basketball-Fans des FC Bayern München haben Vladimir Lucic zum "Spieler des Jahrzehnts" gewählt. In einem Online-Voting nach Playoff-Format bekam der Serbe in der letzten Abstimmung, also dem Finale, mehr Stimmen als 2014-Meisterkapitän Steffen Hamann.

Der 31-Jährige spielt seine fünfte Saison beim Münchner Bundesligisten. Er war in der Zeit regelmäßig der Mann für die wichtigen Würfe, etwa bei den zwei Meisterschaften 2018 und 2019 sowie in dieser Saison beim sensationellen Einzug in die Playoffs der Euroleague.