Ex-NBA-Basketballer White kehrt nicht zu Bayern zurück

Er war nur wenige Wochen in München - Basketballer White bejubelte dabei aber den Meistertitel. Ein Comeback wird es nicht geben.
Werden künftig nicht zusammen spielen: Bayern-Abgang Jack White (links) und Bayern-Neuzugang Justinian Jessup.
München

Der australische Basketballer Jack White verlässt den FC Bayern in Richtung Türkei. Der 28-Jährige werde nach der Sommerpause nicht nach München zurückkehren, teilte der deutsche Meister mit. White schließe sich stattdessen Mersin SK aus der ersten türkischen Liga an.

White war erst im vorigen Frühjahr von den Bayern für die Playoffs in der Bundesliga verpflichtet worden. Dort konnte er am Ende dann den Meistertitel bejubeln.

Nach Vorspielen in Summer League: Kein Comeback in NBA

Zuletzt hoffte er auf eine Rückkehr in die nordamerikanische Profiliga NBA, wo er 2023 mit den Denver Nuggets Meister geworden war. In der NBA Summer League 2025 trat er für die Atlanta Hawks an - konnte sich aber nicht für ein Engagement in der besten Liga der Welt empfehlen.

