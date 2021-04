Euroleague-Viertelfinale: Basketballer kämpfen gegen Aus

Der FC Bayern kämpft am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr/Magentasport) gegen das Aus im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Euroleague. Die Mannschaft von Chefcoach Andrea Trinchieri empfängt Olimpia Mailand - nach bisher zwei Niederlagen hilft den Münchnern nur ein Sieg, um in der Best-of-Five-Serie nicht auszuscheiden. "Keiner will hier 0:3 rausfliegen", sagte Paul Zipser. Der Nationalspieler hatte mit den Münchnern als erstem deutschen Team die K.o.-Phase in der europäischen Eliteliga erreicht. In der vorigen Woche war vor allem die Niederlage im ersten Spiel gegen Mailand bitter, als Außenseiter Bayern einen 19-Punkte-Vorsprung vergab.

