Euroleague-Klubs lehnen NBA-Angebot ab: Das sagt Bayern-Präsident Hainer

Bayern-Präsident Hainer spricht nach dem Treffen am Comer See von einer "blendenden Zukunft".

Die 13 Gesellschafterklubs der Euroleague haben das Kooperationsangebot der NBA abgelehnt. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine den Verhandlungen nahestehende Quelle. "Das Angebot wird in seiner jetzigen Form als inakzeptabel angesehen", berichtete die Quelle. Gleichzeitig sei die Tür nicht endgültig geschlossen.

Die NBA möchte im Jahr 2027 in Zusammenarbeit mit dem Weltverband Fiba die NBA Europe an den Start bringen. Eine Zusammenarbeit mit der Euroleague Klubs galt zuletzt als möglich, die NBA betonte wie die Euroleague jedoch, dass sie ihre Wettbewerbe auch allein betreiben würden.

Hainer spricht von "sehr konstruktivem" Meeting am Comer See

Die Euroleague teilte nach dem Treffen der 13 Gesellschafterklubs am Dienstag im italienischen Cernobbio am Comer See mit, die Umwandlung der Zehn-Jahres-Lizenzen in Franchises voranzutreiben. Der FC Bayern gehört als einziges deutsches Team zu diesem Kreis. Man einigte sich auch darauf, den Prozess zur Erweiterung der Franchises fortzusetzen.

"Das war ein sehr konstruktives Meeting, an dem wieder alle Eigentümer teilgenommen haben", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer, der mit Geschäftsführer Adrian Sarmiento für den FCBB vor Ort war, auf AZ-Anfrage: "Auf der Grundlage unseres Austauschs wird nun in den kommenden Wochen und Monaten weiter an den Chancen der Euroleague und ihrer Weiterentwicklung gearbeitet werden. Sie hat aus unserer Sicht eine blendende Zukunft vor sich." Auch ohne die NBA?