Euroleague: Dubai zu stark für Bayern-Basketballer

Die ohnehin schon kleinen Playoff-Hoffnungen des FC Bayern in der Euroleague haben einen weiteren Dämpfer erlebt. Gegen Dubai liegt der Basketball-Bundesligist die komplette zweite Hälfte zurück.

München

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague die nächste Niederlage kassiert. Mit 74:87 (37:42) verlor der Basketball-Bundesligist sein Heimspiel gegen Dubai Basketball und hat damit vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Europapokalpartien einstecken müssen. Mit einer Bilanz von 13 Siegen und 19 Niederlagen bleibt eine Playoff-Teilnahme weiter unrealistisch.

Die Bayern hatten zu Beginn mit dem ehemaligen NBA-Spieler Dwayne Bacon (21 Punkte) ihre Probleme, standen ansonsten defensiv gut. Offensiv kamen die Gastgeber immer wieder in Korbnähe zum Abschluss und führten nach dem ersten Viertel mit 21:18. Im zweiten Durchgang forcierten die Münchner einige Ballverluste, verpassten es aber, sich abzusetzen. Stattdessen erspielte sich Dubai dank eines 15:2-Laufs eine 42:37-Führung zur Pause.

Bayern kommen schwach aus der Kabine

Die Münchner kamen ohne Rhythmus aus der Kabine, erzielten in den ersten viereinhalb Minuten der zweiten Hälfte nur drei Punkte und lagen zu Beginn des Schlussabschnitts mit 17 Zählern Differenz zurück. Zwar lief es mit einem 12:2-Lauf danach besser, näher als sieben Punkte kamen die Gastgeber aber nicht mehr heran.

Nationalspieler Oscar da Silva war mit zwölf Punkten Münchens bester Werfer und blieb ohne Fehlwurf, auch Justus Hollatz (acht Punkte, sechs Rebounds, sechs Assists) machte eine gute Partie. Offensiv waren die Bayern aber zur harmlos.