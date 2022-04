Erstes Playoff-Viertelfinale: FC Bayern Basketball unterliegt FC Barcelona

Der FC Bayern Basketball hat das erste Viertelfinale der Playoff-Serie gegen den FC Barcelona verloren. Drei gute Viertel reichten dem Außenseiter nicht.

Bayerns Darrun Hilliard in der Zange.

Barcelona – Ein Einbruch im zweiten Viertel hat den FC Bayern Basketball den Sieg im ersten Viertelfinale der Euroleague-Playoff-Serie gekostet. Die Münchner verloren beim Titelfavoriten FC Barcelona am Ende mit 67:77 (33:43). Damit gehen die Katalanen in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung.

Bayern bricht nach Blitz-Start ein

Dabei sah am Dienstagabend zunächst alles danach aus, als könnten die Bayern Barca gleich im ersten Spiel richtig ärgern. Die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri bestimmte die Anfangsphase, danach verloren die Gäste jedoch ihren Rhythmus, und eine Neun-Punkte-Führung der Münchener hatte Barcelona Anfang des zweiten Viertels egalisiert. Nach nur elf Punkten im zweiten Viertel gingen die Bayern mit einem 33:43-Rückstand in die Kabine.

Lucic Topscorer beim FC Bayern Basketball

Durch einen 10:0-Lauf waren die Münchener wieder im Spiel, doch Barcelona bestimmte die Schlussphase des dritten Durchgangs und setzte sich erneut zweistellig ab. Dank Vladimir Lucic (Topscorer mit 20 Punkten) waren die Gäste Mitte des Schussviertels auf 64:69 herangekommen, dann setze sich die individuelle Qualität der Katalanen durch.

Das zweite Playoff-Viertelfinalspiel findet an diesem Donnerstag erneut in Barcelona statt. Das Team, das als erstes drei Partien der Serie gewinnt, qualifiziert sich für das Halbfinale.