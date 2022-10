Erneute Euroleague-Niederlage für FC Bayerns Basketballer

Der FC Bayern München kommt in der Basketball-Euroleague nicht in Schwung. Auch in Italien reicht es nicht zum ersten Sieg.

13. Oktober 2022 - 22:48 Uhr | dpa

FC Bayern Basketball hat gegen Virtus Bologna eine Niederlage eingefahren. © IMAGO / ZUMA Press