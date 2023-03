Endrunde in weiter Ferne: Basketballer des FC Bayern vor harter Prüfung

Der FCBB kann die Playoffs der Euroleague abschreiben und ist am Freitag in Mailand dran.

Heimatbesuch für Coach Trinchieri in der Euroleague.

München - Es ist nicht weit für die Familie von Andrea Trinchieri nach Mailand, sie wohnt in der Nähe der norditalienischen Metropole. Vielleicht unterstützen sie den Bayern-Coach ja vor Ort, wenn sein Team am Freitagabend (21 Uhr/MagentaSport) bei Olimpia Mailand antritt.

Bayerns Basketballer wollen sich erhobenen Hauptes aus der Euroleague verabschieden

Mailand ist in bestechender Form, reihte zuletzt Erfolg an Erfolg, während die Münchner die Playoffs der Euroleague diesmal schon abschreiben können. Dennoch sagt Trinchieri: "Wir wollen noch möglichst viele Siege mitnehmen." Nach dem Auftritt in der Lombardei verbleiben noch vier weitere Gelegenheiten.

Neben Augustine Rubit (Saisonaus) und Elias Harris (Aufbautraining) fehlt auch Routinier Othello Hunter (Rücken). Ognjan Jaramaz ist nach einem Infekt wieder im Training.