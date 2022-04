Eine Vergnügungs-Reise: Ex-Coach Radonjic kommt mit Belgrad nach München

Ex-Bayern-Coach Dejan Radonjic kehrt mit Roter Stern Belgrad nach München zurück.

München - Er ist also wieder da. Zwei Jahre nach seinem nicht wirklich freiwilligen Abschied bei den Basketballern des FC Bayern kehrt Dejan Radonjic nun mit Roter Stern Belgrad an die alte Wirkungsstätte zurück.

Im Euroleague-Spiel am Freitag (20.30 Uhr, Audi Dome) kann der 52-jährige Montenegriner, der in seinem Lebenslauf den Trainer-Job beim FCBB von April 2018 bis Januar 2020 stehen hat und in dieser Zeit den Bayern die Meisterschaften 2018 und 2019 beschert hat, den Bayern ihr letztes Heimspiel in dieser Gruppenphase so richtig versalzen.

Radonjic: "Der Aufenthalt in München war sehr schön"

Doch mit richtig Groll blickt Radonjic dann doch nicht zurück. "Die Phase in München war ja damals eine komplett neue Erfahrung für mich, denn es war die erste außerhalb meiner Heimatregion. Es bleibt: Der Aufenthalt in München war sehr schön und angenehm für meine Familie und auch mich persönlich", sagte Radonjic auf der Bayern-Homepage: "Wir haben sportlich viele gute Dinge erreicht. Ich vermisse also selbstverständlich Dinge, wir haben fast zwei Jahre in München gelebt. Am meisten sind das aber Freunde, die ich dort gewonnen habe. Noch mal: München war und ist ein wunderbares und sehr wichtiges Kapitel meiner sportlichen Karriere und auch für mein Leben. Und München als Stadt ist außergewöhnlich, deshalb ist eine Rückkehr dorthin nichts anderes als ein Vergnügen."

Showdown um Einzug un die K.o.-Runde

Ein Vergnügen, das er natürlich mit einem Sieg und daher drei Punkten krönen will. "Wir spielen bisher eine gute Saison und jetzt sogar die Chance auf ein Upgrade. Wie ihr wisst, habe ich viel Respekt für die Mannschaft von Bayern, den Staff und die Fans. Ich weiß, dass das eine sehr schwere Aufgabe wird. Ich hoffe, es wird ein richtig gutes Spiel, an dem alle Fans ihre Freude haben werden."

Bayern, steht mit zwölf Siegen und zwölf Niederlagen auf dem letzten Playoff-Rang acht, Tabellennachbar Roter Stern hat eine Bilanz von 11:14 aufzuweisen. Es ist ein Showdown um den Einzug in die K.o.-Runde und für die Bayern das letzte Heimspiel in den noch ausstehenden vier Partien.