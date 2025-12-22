Der FC Bayern Basketball hat einen neuen Chefcoach. Trainer-Legende Svetislav Pesic kehrt bis Saisonende zurück.

Wie Kinder, die auf die Bescherung warten, saßen die Journalisten am Montagnachmittag im Presseraum im SAP Garden. Nachdem am vergangenen Samstag Trainer Gordon Herbert entlassen wurde, stand die Vorstellung des neuen Chefcoaches der Basketballer des FC Bayern an. Um wen es sich dabei handelt? Daraus machten die Münchner zwei Tage vor Heiligabend ein Weihnachtsgeheimnis.

Pesic war schon zwischen 2012 und 2016 beim FC Bayern

Es kam lange nichts raus. Die Anzeigetafel auf dem Podium, auf der normalerweise der Name "Gordon Herbert" steht, wurde entfernt. Um kurz nach 16 Uhr kam Pressesprecher Andreas Burkhardt das erste Mal in den Presseraum. "Es dauert noch zehn Minuten länger", sagte er mysteriös. Die Spannung stieg. Weihnachtsmusik wurde zwischenzeitlich zur Entspannung eingespielt.

Um 16.48 Uhr, 18 Minuten später als ursprünglich angekündigt, wurde das Packerl aufgemacht. Es war Bescherung bei den Korbjägern des FC Bayern. Zusammen mit Präsident Herbert Hainer und Sportdirektor Dragan Tarlac kam Svetislav Pesic in den Raum. Erst wenige Minuten zuvor wusste die AZ den Namen. "Ich bin wieder da", sagte der gut gelaunte Trainerroutinier, der schon zwischen 2012 und 2016 an der Seitenlinie stand und den FCBB zum ersten Titel in der BBL geführt hatte. Bis Saisonende wird der Serbe die Münchner nun coachen.

Svetislav Pesic kennt den FC Bayern Basketball bestens. © IMAGO

FC Bayern Basketball kassierte zwei Absagen

"Nach verschiedenen Gesprächen am Sonntag haben wir von zwei Trainern die Rückmeldung bekommen, dass sie nicht zur Verfügung stehen", so Tarlac. Am Dienstagvormittag wurden dann mit dem dritten Kandidaenten, eben Pesic, Nägel mit Köpfen gemacht "Wir sind sehr glücklich, dass er hier ist", so der Sportdirektor des FC Bayern Basketball und schob hinterher: "Ich muss nicht viel über ihn sagen. Seine Arbeit spricht für sich."

Auch Hainer freute sich, dass eine Lösung gefunden wurde. "Ich bin froh, dass er sich kurzfristig zur Verfügung gestellt hat", so der Vereinsboss der Münchner: "Er lebt in München, er hat uns schon trainiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns sofort helfen kann." Das "sofort" ist in diesem Fall schon am Dienstag. Da trifft der FCBB im SAP Garden auf Hapoel Tel Aviv (19.30 Uhr).

Kennen sich gut: Trainer Svetislav Pesic und Präsident Herbert Hainer. © IMAGO

Pesic: "Der erste Job des Trainers ist es, Verantwortung zu übernehmen"

"Er ist ein alter Fuchs", witzelte Hainer. Der Präsident ist optimistisch, dass die Münchner unter Pesic in der Euroleague wieder in die Erfolgsspur finden. Der Serbe, der zum Euroleague-Retter werden soll, hat seine Vorgabe auch schon verinnerlicht. "Mein Ziel ist es, dass wir in der Euroleague gewinnen", sagte Pesic selbstbewusst. "Der erste Job des Trainers ist es, Verantwortung zu übernehmen."

Wie er das Top-Spiel gegen das Überteam aus Israel angehen will? "Keine Ahnung", meint er und grinste: "Das werden wir am Dienstag sehen." Seine neue Mannschaft um Andi Obst und Oscar da Silva hat er immerhin schon mal kurz getroffen. "Ab nächster Woche werden sie mich besser kennenlernen“, betonte Pesic. Eine Drohung? Nein. Der 76-Jährige lachte direkt danach. Er will eine ähnliche Strategie wie sein Vorgänger umsetzen.

Pesic-Sohn Marco hört zum Jahreswechsel beim FC Bayern auf

Kurios: Einen FC Bayern ohne Pesic, den gibt es also offenbar nicht. Denn sein Sohn Marco, der seit 2013 als Geschäftsführer fungierte, hört zum Jahreswechsel auf. "Zwei wären einer zu viel", witzelte Pesic. Und vielleicht braucht es in der aktuellen Situation den neuen alten Pesic sogar ein bisserl mehr.