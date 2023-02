Der erste Pokal wartet auf Bayerns Basketballer

Beim Top 4-Turnier um den Pokal müssen die Bayern-Basketballer zunächst gegen Alba ran.

München - Wenn der Präsident höchstselbst an einem Wochenende gut 1600 Kilometer An- und Abreise unter die Hufe nimmt, dann weiß auch der Letzte, was es geschlagen hat. Bayern-Boss Herbert Hainer hat sich für Oldenburg angekündigt, will sich beim dortigen TOP 4 um den deutschen Pokal mal ein Bild vom Zustand seiner Basketballer machen. Denn die schwanken in dieser Saison mal wieder zwischen Welt- und Kreisklasse. Tendenz aktuell eher zur Kreisklasse.

Drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen

Auf maximal engagierte Auftritte in der Königsklasse, die im Basketball EuroLeague heißt, folgen häufig Matches in der heimischen Liga, bei denen gar nichts funktionieren will. Jüngstes Beispiel: drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen, zuletzt die 70:89-Heimklatsche am vergangenen Dienstag gegen Hamburg, den Tabellen-13.

Klar, es fehlten mit Elias Harris (Fuß), Vladimir Lucic (Ellenbogen), Isaac Bonga (Fuß), Cassius Winston (Rücken) und Corey Walden (private Gründe, wird zurückerwartet) mal wieder entscheidende Akteure, aber ohne Verletzte kommt kein Team der Welt durch die Saison.

Playoffs der EuroLeague unwahrscheinlich, Pokal umso wichtiger

Beim Top 4-Turnier wird der erste Titel der Saison vergeben, und in Sachen Titelgewinne hat Cheftrainer Andrea Trinchieri an seiner Münchner Station in der Tat noch Nachholbedarf. Drei Mal war der FC Bayern bislang Pokalsieger: 1968, 2018 und 2021 - Letzterer war und ist bislang der einzige Titel, den der Italiener mit den Münchnern holen konnte.

Seine drei deutschen Meistertitel hatte er innerhalb von nur vier Jahren mit Bamberg geholt. Der nationale Titel ist immer noch drin, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, doch da es diesmal wohl auch nicht für die Playoffs in der EuroLeague reichen wird, kommt dem Pokalwettbewerb nun umso mehr Bedeutung zu.

"Ich bin sicher, dass mein Team alles versuchen wird, das Endspiel zu erreichen"

Gegner im Halbfinale am Samstag (19.30 Uhr) ist Erzrivale Alba Berlin. Es ist das 70. Duell: 40 Siege gingen an Bayern, 28 an Berlin, einmal gab's ein Remis. Heuer gewann Bayern in der EuroLeague 79:77 in Berlin, Alba feierte dafür in der Liga Anfang Januar ein 80:79 im Audi Dome. Trinchieri sagt: "Sie befinden sich sicher in einem besseren Moment als wir und sind der Titelverteidiger.

Doch jetzt wird eine neue Seite aufgeschlagen. Ich bin sicher, dass mein Team alles versuchen wird, das Endspiel zu erreichen." Andreas Obst meint: "Das wird ein heißer Kampf. Es wird wieder sehr ausgeglichen sein. Am Ende wird der Wille zählen."

Für alle, die am Samstag nicht wie Herbert Hainer so weit fahren können oder wollen, veranstaltet der Klub ein Public Viewing im Audi Dome, inklusive Rahmenprogramm samt begrenztem Freibierkontingent (bis etwa 19 Uhr).