Der deutsche Curry: Bayern-Basketballer Andreas Obst brilliert bei der EM

Die Dreierschützen um Andreas Obst treffen gegen Griechenland 17 Mal. Alles gelingt - außer, dem Trainer die Kreditkarte abzuluchsen. Im Halbfinale der EM treffen die DBB-Riesen auf Weltmeister Spanien.

Köln/München - In der Welt des Sports gibt es diese Zahlen, die man unabdinglich mit einem gewissen großen Ereignis verbindet.

DBB-Team liefert - und wie! Sensationelle 17 Dreier gegen Griechenland

Brasilien gegen Deutschland, Fußball-WM 2014, 1:7. Al Bundy, Polk High School Panthers 1966, vier Touchdowns in einem Spiel. Und nun eben die Gala mit den 17 Dreiern.

So treffsicher war die Basketball-Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Griechenland. Das ebnete, neben der furiosen Defensivleistung in der zweiten Halbzeit, den Weg zum Sieg. Nach dem 107:96 trifft die DBB-Auswahl am Freitag (20.30 Uhr) im Halbfinale auf Spanien.

Starke Griechen: Sloukas trifft per Buzzerbeater von der Mittellinie

Swish! Das Team um Dennis Schröder startete traumwandlerisch, schoss sogar teils von deutlich hinter der Dreierlinie ein. Im ersten Abschnitt fielen sensationelle 65 Prozent.

Dennoch lag Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo zur Halbzeit noch mit 61:57 vorn. Weil die Südeuropäer beim Rebound klar überlegen waren. Und weil auch sie lieferten - Kostas Sloukas traf per Buzzerbeater von der Mittellinie. Frustration beim DBB-Team? Denkste.

Im dritten Viertel zog der griechische Trainer Dimitrios Itoudis zweimal binnen zweieinhalb Minuten eine Auszeit. Ausdruck davon, dass sein Team von der deutschen Begeisterungswelle weggespült wurde, eine griechische Zeitung schrieb: "Hingerichtet". Die Deutschen liefen heiß, gestatteten nur 35 Punkte in der zweiten Halbzeit.

Andreas Obst: "Wir sind als Mannschaft zusammengerückt"

Zwischenzeitlich erspielten sie sich einen 20:1-Lauf! Guard Andreas Obst bei Magenta Sport über das Kabinengeheimnis: "Wir sind als Mannschaft zusammengerückt, sowohl auf dem Feld als auch mental. Es war eine reine Teamleistung heute."

Auch, weil eben die Dreierwürfe weiter saßen. Der Weltverband Fiba verglich die Deutschen auf Twitter sogar mit den Golden State Warriors. Der NBA-Champion besitzt mit Stephen Curry den Dreier-Spezialisten überhaupt. Und die Deutschen? Sie hatten und haben Andreas Obst. Der Guard des FC Bayern verwandelte fünf von sieben Distanzschüssen. Mit 19 Punkten war er zusammen mit NBA-Trumpf Franz Wagner der zweitbeste deutsche Schütze hinter Kapitän Schröder, der wie Antetokounmpo in der Schlussphase wegen zweier unsportlicher Fouls vom Feld geschickt wurde. Randnotiz.

Bundestrainer Gordon Herbert sagte, als der Sieg in Berlin vor 14 073 Fans perfekt war, Schröder habe ihn um seine Kreditkarte gebeten. Ein Gag! Italien-Trainer Gianmarco Pozzecco hatte seinem Team so einen Party-Blanko-Scheck ausgestellt nach dem Viertelfinaleinzug. Herbert witzelte: "Ich bin dreimal geschieden, das Limit wird dir nicht gefallen."

DBB-Team im EM-Halbfinale: Mit Spanien wartet ein weiteres Schwergewicht

Es war ja auch so ein besonderer Abend. "Vielleicht der besonderste Basketball-Abend, den ich je erlebt habe", meinte Obst. "Whoa! Es ist schwer zu realisieren, was passiert ist!" Und es geht nach dem Sieg über das als EM-Titelanwärter gehandelte Griechenland und einem Ruhetag weiter. Mit Spanien wartet ein weiteres Schwergewicht, das zum elften Mal in Serie ins Halbfinale eingezogen ist. Der Weltmeister um Altstar Rudy Fernández ist bis ins Mark motiviert.

Doch bei den Deutschen, die erstmals seit 17 Jahren wieder im Halbfinale stehen, ist die Zuversicht groß. Obst sagte, dass das Team seit Beginn der Vorbereitung daran glaubt, "dass wir jeden schlagen können und wir das Selbstbewusstsein aufs Feld stellen können".

Zumindest haben das der deutsche Curry und seine Truppe in der erinnerungswürdigen 17-Dreier-Gala gezeigt.