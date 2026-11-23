Der FC Bayern Basketball zementiert mit einem souveränen 90:79 bei Meister Alba Berlin die Machtverhältnisse in der Bundesliga. Der Sieg gibt auch weiteres Selbstvertrauen für die Euroleague.

So wie Bayerns Rokas Jokubaitis (r.) im Zweikampf mit dem Berliner Jonas Mattisseck spielen die Münchner beim 90:79 ihre Vorteile aus.

Geht es nach den bisherigen Eindrücken dieser BBL-Saison, dann schickt sich der FC Bayern Basketball an, die nationalen Machtverhältnisse wieder geradezurücken. So groß die Probleme in der Euroleague sich bisweilen auftürmten, so hoch überlegen präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Anton Gavel im Brot-und-Butter-Geschäft Bundesliga in den ersten beiden Monaten. Da kam die Prüfung bei Titelverteidiger Alba Berlin recht, dem die Münchner die Meisterschaft in der Vorsaison unter großer Pein hatten überlassen müssen, um die Gültigkeit des aktuellen Befunds zu bestätigen.

Der sicher eingefahrene 90:79-Erfolg zementierte dann auch diesen Eindruck. Der Klub aus dem Sendlinger Westpark festigte zudem seine Position an der Tabellenspitze und hatte in Johannes Voigtmann (19 Punkte), Rokas Jokubaitis (16), Duane Washington (16) und Andreas Obst (15) ein Quartett, das dem Spiel seinen Stempel aufdrückte.

"Sie müssen sicher noch ein paar Sachen angleichen, aber ich finde sie besser als vor ein paar Wochen", urteilte Dyn-Experte und Rekordnationalspieler Patrick Femerling.

Bayern mit erstem Heimsieg in der Euroleague gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz

Gavel hatte am Donnerstag nach dem ersten Heimsieg in der Königsklasse gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz (100:81) angekündigt, dass es ihm vor allem darum gehen werde, ein möglichst frisches und gut erholtes Team in den Klassiker der langjährigen Rivalen zu schicken. Zumal davor das kräftezehrende Spiel in Kaunas (114:117) lag.

"Wir kommen aus einem Doppelspieltag in der Euroleague, Alba hat am vergangenen Samstag das letzte Mal gespielt. Deswegen ist das auswärts in Berlin gegen eine ausgeruhte Mannschaft sicher nicht einfach", hatte der 41-Jährige gesagt.

Bayern legt im dritten Viertel gegen Alba Berlin den Grundstein

Und die Bayern schienen tatsächlich bestens regeneriert, starteten mit einer Serie von sieben getroffenen Dreiern in Folge in das Duell, besonders die beiden Welt- und Europameister Obst und Voigtmann taten sich dabei hervor. Dann aber bewiesen die Berliner, weshalb man ihnen ansteigende Formtendenz nachsagt, sie schoben sich bis zur Pause auf ein 43:46 heran.

"Auf beiden Seiten des Spielfeldes aggressiv sein", dies müsse man beherzigen, sagte Washington in der Pause.

Im dritten Viertel vergrößerten die Münchner den Vorsprung wieder auf 73:59, als hätte es Albas Manager Marco Baldi geahnt. "Da ist so viel Qualität, die können immer in kurzer Zeit ein paar außergewöhnliche Dinge machen", hatte er betont.

"Wir haben immer eine Antwort gehabt": Bayern überzeugt gegen Alba Berlin

Ohne Oscar da Silva, Justus Hollatz und Miles Norris, dafür aber wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Austin Wiley erhöhte in der zweiten Spielhälfte auch Bayerns Taktgeber Jokubaitis, der nach seiner Langzeitverletzungspause stetig besser in Schwung kommt, seine Schlagzahl.

Der Litauer traf Dreier und genauso aus der Mitteldistanz, so dass die Albatrosse nie mehr richtig Tuchfühlung aufnahmen und der FCBB gestärkt das nächste Euroleague-Heimspiel am Dienstag gegen Maccabi Tel Aviv (20 Uhr) anvisieren kann. "Ich muss der Mannschaft gratulieren, denn das war das vierte Spiel in acht Tagen", sagte Coach Gavel.

Auch Center-Routinier Voigtmann war zufrieden. "Wir haben immer eine Antwort gehabt, wenn es nochmal knapp wurde", lobte der gebürtige Thüringer und fügte an: "Im Großen und Ganzen war das sehr in Ordnung."

Wiedersehensabend gegen Tel Aviv

Es wird ein Wiedersehensabend, wenn die Bayern am Dienstag das israelische Top-Team aus Tel Aviv empfängt. Die deutschen Welt- und Europameister der Münchner um Andreas Obst treffen auf ihren Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis, dazu kommen auch die Ex-Bayern Yam Madar und Kamar Baldwin, der sich erst kürzlich für eine Luftveränderung entschied, an alter Wirkungsstätte vorbei.

Sportlich geht es um eine Menge. Das Team von Trainer Anton Gavel plant nach den dritten Sieg in Folge, der sie vor der Unterbrechung für die WM-Qualifikation etwas näher ans Tabellenmittelfeld bringen soll. "Keine einfachen Punkte zulassen, noch einmal viel Energie geben im fünften Spiel innerhalb von zehn Tagen und vorne den Ball bewegen, darauf wird es wieder ankommen", sagt Gavel, der eventuell wieder da Silva, Norris (beide krank) und Justus Hollatz (Knie) dabei hat.