Das umgekehrte Momentum bei Bayerns Basketballern

Bayerns Basketballer stehen vor dem fünften Spiel in Bonn mit dem Rücken zur Wand. Die komfortable 2:0-Führung ist dahin, vieles spricht für Bonn. Ein vermeintlicher Nachteil könnte zum Vorteil werden.

München - Diese rund 550 Reise-Kilometer hätten sich Andrea Trinchieri und seine Mannschaft gerne erspart. Am heutigen Mittwoch geht es erneut nach Bonn, zu Spiel fünf. Zur finalen Entscheidung (20.30 Uhr/Magenta Sport und Sport1).

Der Showdown im Halbfinale ist perfekt, die Stimmung bei Bayerns Basketballer war hingegen schon besser, frischer. Nach 2:0-Führung in der Best-of-five-Serie gegen die Baskets Bonn kassierte Trinchieris Team am Montag mit einer 80:83-Niederlage den Ausgleich in der Serie. Nachsitzen nach zu vielen kleinen Nachlässigkeiten.

Djedovic: "Speziell das Rebounding war in den letzten Spielen ein Problem"

Wie alle anderen war auch die vierte Partie eine intensive, hart umkämpfte, bei der die Bayern nur selten in Führung gingen. "Speziell das Rebounding war in den letzten Spielen ein Problem, vor allem hier zuhause. Das müssen wir besser kontrollieren", analysierte Kapitän Nihad Djedovic.

Weiler-Babb: "Wir haben etwas die Energie vermissen lassen"

Genau das war auch schon in Partie drei der Knackpunkt: "Wenn du 20 Punkte nach Offensiv-Rebounds zulässt, ist es unmöglich, das Spiel zu gewinnen." Zudem seien sie in der Verteidigung zu nachlässig gewesen. Leichtsinnsfehler?

Es scheint, als habe Bonn nicht nur das bessere Reboundspiel, sondern auch den längeren Atem. Dass den Bayern dieser ausgehen könnte, würde zumindest kaum überraschen. Für den FCBB ist es das 77. Pflichtspiel in dieser Saison, Bonn kommt auf 42 Spiele - die Münchner haben also beinahe doppelt so viele Partien seit September in den Knochen. Zu Pokal und Liga kommen 33 Spiele in der Euroleague, verbunden mit Auswärtsfahrten in ganz Europa, etwa nach Athen zu Panathinaikos oder nach Istanbul zu Fenerbahce. Bayerns Nick Weiler-Babb sagte dazu passend nach dem dritten Spiel am Samstag: "Wir haben etwas die Energie vermissen lassen."

Gelingt den Bayern-Basketballern der entscheidende Auswärtssieg?

Bonn hingegen schied im Oktober im Pokal gegen den späteren Sieger Alba Berlin aus und konnte sich fortan auf die Bundesliga konzentrieren. Die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo will die Spritzigkeit als Trumpf nutzen und die Aufholjagd krönen: "Wir haben jetzt das Momentum, Bayern hat den Druck. Wir finden immer einen Weg", hatte er nach Spiel vier bei Magenta Sport gesagt.

Dieses vermeintliche Momentum könnte man aber auch den Bayern zuschreiben, denn alle Siege in dieser Best-of-five-Serie waren bisher Auswärtssiege. Der entscheidende könnte nun den Bayern gelingen.

Heimstärke ist in diesem Halbfinale gewiss kein Faktor. Trinchieri will aber davon nichts wissen, wie immer schiebt er die Favoritenrolle dem Gegner in die Basketballschuhe. "Klar sind sie jetzt der Favorit, sie haben zweimal hintereinander gewonnen", sagte der Italiener.

Wer Angst habe, solle daheimbleiben. Das Problem der letzten beiden Spiele haben Trinchieri und seine Mannschaft erkannt. Ob das fürs Finale gegen Alba Berlin reicht? Die 550 Kilometer nach Bonn haben die Spieler zumindest schon einmal auf sich genommen. Ihre letzte Chance, den Finaltraum zu leben. Diese weiteren Partien würden die Spieler dafür sicher gern in Kauf nehmen.