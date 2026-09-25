Am 2. Oktober empfängt der FC Bayern Basketball zum ersten Heimspiel der neuen Euroleague-Saison das Team von Partizan Belgrad im SAP Garden. Die AZ und die Telekom verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport 2x2 VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern Basketball gegen Partizan Belgrad am Freitag, den 2. Oktober (20 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Die Basketballer des FC Bayern sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Dem 108:72-Kantersieg zum Auftakt in die Bundesliga am vergangenen Wochenende gegen Bamberg ließen die Münchner in der Euroleague einen 86:84-Auswärtssieg bei Hapoel Tel Aviv folgen. Nach dem Gastspiel bei Fenerbahce Istanbul am Dienstag empfangen die Bayern am Freitag, dem 2. Oktober dann Partizan Belgrad zum Heimauftakt im SAP Garden.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Duell zwischen den Bayern-Basketballern und Partizan Belgrad live im SAP Garden von den besten Plätzen aus verfolgen, denn die AZ verlost zusammen mit der Telekom 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel.

© Magentasport

Übrigens Alle Spiele der Euroleague inkl. Konferenz (und somit alle Spiele des FC Bayern Basketball) sowie den EuroCup gibt es live bei MagentaSport zu sehen.