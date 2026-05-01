Am 10. Mai empfängt der FC Bayern die EWE Baskets Oldenburg im BMW-Park. Die AZ und die Telekom verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie.

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Die Basketballer des FC Bayern führen die Tabelle in der Bundesliga souverän an. Am 10. Mai (16.30 Uhr) ist Oldenburg im BMW-Park zu Gast. Im Dezember siegten die Münchner in einem spektakulären Spiel mit 87:79.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Rückspiel zwischen den Bayern-Basketballern und Oldenburg am Muttertag live im BMW-Park dabei sein, denn zusammen mit der Telekom verlost die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel.

© Magentasport

Übrigens Alle Spiele der Euroleague inkl. Konferenz (und somit alle Spiele des FC Bayern Basketball) sowie den EuroCup gibt es live bei Magentasport zu sehen.