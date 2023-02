Dahoam ist nicht immer dahoam: Obst-Comeback mit Pleite

Andreas Obst gibt sein Comeback, doch vor frenetischen Gäste-Fans verliert der FC Bayern Basketball mit 71:82.

München - Marko Pesic war in besonderer Mission unterwegs. Eine Durchsage des Stadionsprechers hatte nicht gefruchtet, da suchte der Chef der Bayern-Basketballer das Gespräch mit den Gäste-Fans in Schwarz, damit alles im Rahmen bliebe.

Wie vor einem Jahr im Fußball die Eintracht-Fans in Barcelona, so hatten die Fans von Partizan Belgrad in der ähnlich euphorisierenden Saison ihres Teams auf europäischer Bühne die Partie im rappelvollen Audi Dome zum Heimspiel gemacht. Bayern-Coach Andrea Trinchieri nannte die Anhänger seines Ex-Teams im Anschluss auf der Pressekonferenz "die besten Fans der Welt. Ohne Zweifel."

Bastian Schweinsteiger im Audi Dome

Auch weil an jenem Donnerstagabend für die Bayern am Westpark dahoam nicht dahoam war, riss ihre Heimserie in der Euroleague nach vier Siegen in Folge. 71:82 unterlagen sie vor den Augen der Kicker-Legende Bastian Schweinsteiger.

Den Bayern fehlten gegen das "formstärkste Team der Euroleague" (Trinchieri) einige Leistungsträger. Doch das wollte der Coach allein nicht gelten lassen, dass sein Team beim Stand von 33:33 plötzlich dem Gegner das Spiel überließ: "Uns fehlen vier Spieler, aber du kannst 25 Spieler nicht haben und Fouls machen. . ."

Ligaübergreifend vier Pleiten in Serie: Bayern will am Sonntag wieder einen Sieg

Neuerlich hing sein Team in einem Viertel durch, im dritten. Die Defensive stand gut gegen eine der besten Offensiven der Liga, doch im eigenen Angriff kam viel zu wenig. Das änderte auch Andreas Obst nicht. Doch, das ist die gute Nachricht, der Nationalspieler war nach siebenwöchiger Pause wegen Ellbogen-Problemen wieder fit.

Im Abschlusstraining hatte er, als Erster auf dem Court, mit Co-Trainer Demond Greene Würfe geübt - und gut getroffen. Bei der Pleite gegen Partizan erzielte der Scharfschütze (mit Bandage) dann nur zwei Punkte, bei sieben Würfen. Training ist eben nicht Spiel.

Am Sonntag, 18 Uhr, treten Obst & Co. bei den Niners Chemnitz an. Dahoam oder ned: Nach nun ligaübergreifend vier Niederlagen am Stück wird es Zeit für einen Sieg.