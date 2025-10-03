Er kommt mit EM-Gold, sieht die Wurfchancen, trifft und siegt. Andreas Obst, der Scharfschütze des FC Bayern Basketball, liefert beim Heimauftakt in der Euroleague direkt wieder.

Dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt, klingt ja schon nett, nicht wahr? Manchmal ist es allerdings auch ein böser Zauber, den es bis zum Happy End erst mal zu überwinden gilt, idealerweise mit ein paar Abrakadabra-Sätzen, zur Not aber auch mit beharrlichem Dagegen-Arbeiten, Glaube an die eigene Kraft und womöglich mit der Hilfe eines von Feenstaub beglückten Prinzen. Damit wäre die Heimpremiere der Bayern-Basketballer in der Euroleague ganz gut beschrieben.

Der Deutsche Meister hat nämlich den ersten Saisonsieg der noch jungen Spielzeit gefeiert und Roter Stern Belgrad nach einer starken zweiten Hälfte am Ende doch noch deutlich mit 97:88 (50:55) bezwungen. 11.500 Fans im SAP Garden, darunter Bayern-Präsident Herbert Hainer sowie die Profis Giulia Gwinn und Aleksandar Pavlovic, sahen dabei eine erstaunlich ausgeglichene Heim-Mannschaft, aus der allerdings einer herausragte: der frisch gebackene Europameister Andi Obst in der Rolle des Feenstaub-Prinzen, der satte 31 Punkte zum Sieg beisteuerte.

"Ich lasse das Spiel auf mich zukommen und bin bereit, jederzeit zu werfen"

Der 29-Jährige traf von rechts, von links, scheinbar nach Belieben, stets mit seinem Signature-Move: Ball fangen, abspringen, werfen, treffen, jubeln – ein königlicher Anblick, jedes Mal aufs Neue. Gewohnt bescheiden kommentierte er seine Gala-Vorstellung nach dem Spiel: "Ich lasse das Spiel auf mich zukommen und bin bereit, jederzeit zu werfen. Ich mag es, diese Würfe zu nehmen, und die Mitspieler vertrauen mir."

Der Coach sowieso. Gordon Herbert brachte Obst zwar nicht in der Start-Formation, doch als der Dreier-König schließlich den Court betrat, hielt er seinen Klub mit seiner Begabung im zunächst zu verhalten geführten Spiel: "Andi hat das Spiel für uns geöffnet", lobte der FCBB-Trainer, "schon in der ersten Halbzeit hat er wirklich große Würfe getroffen, da hätten wir zehn, zwölf Punkte zurückliegen können. Er hat uns das Momentum gegeben."

Auch Europameister Oscar da Silva "lieferte riesige Minuten"

Der zweite überragende Münchner dieser Partie kam ebenfalls erst spät von der Bank: Oscar da Silva, noch so ein Europameister. Nur Sekunden nach seiner Einwechselung hatte er zum ersten Mal getroffen, fünf weitere Treffer folgten, ohne sich dabei auch nur einen einzigen Fehlwurf zu leisten. Coach Herbert meinte knapp: "Oscar hat bei Panathinaikos wenig gespielt, auch er lieferte riesige Minuten." Ende der Eloge, die in einen Satz mündete: "Das war eine richtig gute Teamleistung."

Da kann man dem Weltmeister-Coach nur zustimmen. Dafür dass er seine Truppe erst seit wenigen Tagen beisammen hat und auch auf die verletzten Größen Johannes Voigtmann, Elias Harris und Rokas Jokubaitis verzichten musste, bot diese neu formierte Mannschaft eine beachtliche Leistung, die für diese Saison einiges erwarten lässt. Was sich schon abzeichnet: Da Spielmacher Jokubaitis noch lange fehlen wird und Carsen Edwards ja nun anderweitig für Bologna spielt, scheint der FC Bayern der Saison 2025/26 ohne dominierenden Star auskommen zu müssen.

Kaum ein Leistungsabfall – egal, wer aufs Parkett kommt

Was kein Nachteil sein muss. Gegen Belgrad trafen außer Obst und da Silva noch Zugang Isiaha Mike (11) und Routinier Vladimir Lucic (10) zweistellig. Egal, wen Herbert mit wem aufs Feld schickte: kein Leistungsabfall erkennbar. Der kurzfristig verpflichtete Spielmacher Stefan Jovic (34) erwies sich als selbstloser Chancen-Ermöglicher, der sieben Assists sammelte. Neun Mal klauten die Bayern den Serben den Ball, nur die in Halbzeit eins zu wenig präsente Defensive bereitete eine Zeit lang Kopfzerbrechen und ließ den Coach an der Seitenlinie demonstrativ mit den langen Armen wedeln. "Wir haben die Dinge in der Pause geklärt, und die Jungs haben dann einen riesigen Job gemacht", analysierte der Bayern-Coach, "die zweite Halbzeit war super. Da haben wir sie bei 33 Punkten gehalten."

Bayern-Stars spielen sich den EM-Kater weg

Sorgen um vermeintlich müde EM-Helden macht sich Herbert nicht. Justus Hollatz ließ er noch pausieren, Obst und da Silva scheinen da schon einen Schritt weiter zu sein. Der gelernte Psychologe weiß natürlich, was in den Nationalspielern vorgeht: "Die Nationalspieler hatten eine Art Hangover-Fatigue (deutsch: verkaterte Müdigkeit), denn sie hatten bei der EM so viel Druck, Druck, Druck – und den muss man danach erst mal wieder aufbauen. Ich bin froh für Andi und Oscar, die sich in Athen schwertaten, doch beide haben heute mentale Toughness gezeigt."

Am Sonntag (18 Uhr, BMW Park) sind wieder physische und mentale Stärke gegen den BBL-Konkurrenten Hamburg gefordert, ehe es am Freitag im SAP Garden zum dritten Euroleague-Spieltag gegen Zalgiris Kaunas geht. Könnte wieder zauberhaft werden.