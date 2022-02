Corona-Alarm beim FC Bayern Basketball: BBL lehnt Spielverlegung ab

Trotz des Corona-Ausbruchs beim FC Bayern Basketball findet das Spiel der Münchner am Sonntag gegen Frankfurt statt. Die BBL hatte zuvor einen Antrag auf Spielverlegung abgelehnt.

München - Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat einen Antrag des FC Bayern auf Spielverlegung abgelehnt. Den hatten die Münchner, nachdem der FCBB aufgrund eines Corona-Ausbruchs innerhalb der Mannschaft schon die Reise zum am Freitagabend angesetzten Euroleague-Auswärtsspiel bei Fenerbahce nicht antreten konnte, für das am Sonntag (15 Uhr) angesetzte Ligaspiel gegen Frankfurt gestellt.

Neun Corona-Fälle beim FC Bayern Basketball

Wie der FCBB mitteilte, habe man der BBL neun Positivfälle melden müssen, weitere Spieler fehlen ohnehin verletzt. Zusätzlich befinden sich drei Personen aus dem Betreuerstab in Quarantäne. "Der FC Bayern Basketball wird nun bis zum mutmaßlichen Spielbeginn am Sonntagnachmittag in enger Abstimmung mit seiner medizinischen Abteilung klären, mit welchem Aufgebot das Team anzutreten vermag", hieß es in der Bayern-Mitteilung.

Die Münchner müssen nun mit einem Rumpfaufgebot von möglicherweise nur sieben oder acht Spielern trotzdem zu dem Heimspiel antreten. Dabei hatte auch Frankfurt nach AZ-Informationen zunächst die Bereitschaft signalisiert, die Partie in der kommenden Woche nachzuholen. Bereits am Dienstag ist das nächste Spiel des FCBB in Chemnitz angesetzt.