Bundesliga-Trainer sehen Bayerns Basketballer vorne

Der teuerste Kader und ein neuer Trainer: Der FC Bayern geht als klarer Favorit in die neue Basketball-Saison. Bei einem Rivalen tippt der Trainer auf das eigene Team.

Frankfurt/Main

Der FC Bayern München wird von den Trainern der Basketball-Bundesliga und auch von einigen Rivalen als klarer Topfavorit für die neue Saison gesehen. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start. Pedro Calles von Meister Alba Berlin sagte über den im Endspiel unterlegenen Vize-Champion: "Der Kandidat Nummer eins ist wieder einmal Bayern München. Sie haben den tiefsten und stärkten Kader."

Auch die Trainer der beiden Vorjahres-Halbfinalisten sehen die Bayern an der Spitze. Marko Stankovic (Telekom Baskets Bonn) nannte ähnliche Gründe wie Calles und lobte das Euroleague-Niveau vieler Profis: "Zudem haben die Münchner in dieser Saison mit Anton Gavel einen neuen und sehr motivierten Trainer, der selbst viel Erfahrung darin hat, Titel zu gewinnen." Gavel kam im Sommer von den Bamberg Baskets nach München.

Alba als erster Verfolger

Auch bei den Buchmachern werden die Bayern mit großem Abstand als Favorit gehandelt. Dahinter rangiert - bei den Trainern wie auch bei den Quoten - Titelverteidiger Alba, das einige Schlüsselspieler halten konnte und am Abend (20.00 Uhr) gegen die Niners Chemnitz die neue Saison eröffnet.

Gegen den Trend tippte Cheftrainer Ty Harrelson von Ratiopharm Ulm, der sein eigenes Team als nächsten Meister sieht. Im Jahr 2023 holte Ulm schon einmal die Meisterschaft. Trainer war damals Gavel, den es danach erst nach Bamberg zog und nun zum nationalen Krösus aus München.