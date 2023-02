Bitterer letzter Wurf für Bayerns Basketballer

Außer Spesen nichts gewesen auf der Spanien-Tour: Mit einem Dreier wollen die Bayern-Basketballer den Coup in Barcelona schaffen, aber Ognjen Jaramaz vergibt. Nun wartet der Liga-Knüller gegen Bonn.

Nur 22,3 Sekunden noch auf der Uhr, Auszeit. "Nehmt den Dreier!", rief Adriano Vertemati dem Spielerkreis um ihn zu. Vertemati, weil der Cheftrainer des FC Bayern, Andrea Trinchieri, wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlte.

Niederlage mit 70:72

Ognjen Jaramaz spielte die Uhr herunter, passte nicht. Zwei Sekunden vor Ende - der eigentliche Mann für den entscheidenden Wurf, Vladimir Lucic, war wegen einer Verletzung ausgefallen und auf einer Fanveranstaltung in München - warf Jaramaz. Stark bedrängt verfehlte er das Ziel. Die Bayern unterlagen beim FC Barcelona mit 70:72 (33:34).

"Wie immer gegen die Bayern"

Nichts ist es also für die Bayern geworden mit einem Sieg auf der Spanien-Tour. Gegen Valencia hatten sie fünf schwache Minuten um den Erfolg gebracht. Zwei Tage und eine Zugfahrt weiter in der Palau Blaugrana war der FCBB dank meist guter Defensive (trotz kleinen Kaders) gut im Spiel, kämpfte sich trotz mehrmaligen größeren Rückstands immer wieder zurück. Barça-Coach Sarunas Jasikevicius, der schon seine roten Wunder gegen die Bayern erlebt hatte, meinte zur Partie: "Wie immer gegen die Bayern. . . Die kann man nie aus dem Spiel nehmen, sie beharren und beharren und behalten die Geduld."

Vertemarti: "Haben es klug angestellt im Spiel zu bleiben"

Dass die Bayern aber immer wieder herankamen, lag zum einen an Barças durchwachsener Leistung in der bis auf die Schlusssekunden wenig mitreißenden Partie. Zum anderen auch an guten Einzelaktionen: Assists hatten sie nur neun, die Katalanen ganze 21.

Nick Weiler-Babb (15 Punkte) riss das Spiel mit überraschenden Dreiern an sich, Augustine Rubit, der Spieler des Monats, sucht nach starken Wochen etwas den Scoring-Touch. Die Bayern lagen sechs Minuten vor Ende mit zehn Zählern im Rückstand, kamen aber noch mal - auch dank zweier guter Aktionen von Jaramaz - zum Ausgleich. "Wir haben es klug angestellt, bis zum Ende im Spiel zu bleiben", meinte Vertretungs-Cheftrainer Vertemati. Cory Higgins brachte die Gastgeber mit 72:70 in Front. Dann verfehlte Jaramaz den Buzzerbeater, der darum "nicht sehr gut drauf" war.

Topspiel gegen Bonn

Mit der Niederlage wollte sich Jaramaz angesichts der Terminhatz aber nicht lange aufhalten: "Wir haben am Sonntag ein sehr wichtiges Spiel." Die Bayern erwarten dann um 20.30 Uhr die Telekom Baskets Bonn zum Topspiel der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Bayern sind Tabellendritter und liegen zwei Siege hinter dem Zweiten Bonn. Jaramaz sagt: "Das müssen wir gewinnen und das wäre sehr wichtig für uns als Team, für das Selbstvertrauen und auch für die Tabelle."

Sollte Big Man Othello Hunter wieder fit eingreifen können, würde das nicht schaden. . .