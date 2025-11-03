Bereits in der ersten Hälfte entscheiden die Basketballer des FC Bayern München ihr BBL-Heimspiel gegen Heidelberg. Spencer Dinwiddie ist in seinem zweiten Spiel für die Bayern bester Werfer.

München

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Basketball-Bundesliga einen überzeugenden Sieg eingefahren: Mit 93:81 (63:35) bezwang der Meister die MLP Academics Heidelberg und steht nach dem vierten Sieg im fünften Ligaspiel auf dem vierten Tabellenplatz. Wettbewerbsübergreifend fuhren die Münchener ihren dritten Sieg in Serie ein. Die Heidelberger bleiben nach der fünften Niederlage im sechsten Saisonspiel im Tabellenkeller der BBL.

Nach einem unauffälligen Debüt fand der Münchener Neuzugang Spencer Dinwiddie früh ins Spiel, beim 9:0-Start traf der langjährige NBA-Spieler zwei Dreier. Auch als Team lief es für die Bayern, nach fünf Minuten hatten sie bereits 21 Punkte erzielt und sich auf 14 Zähler Differenz abgesetzt. Auch im zweiten Durchgang behielten die Gastgeber ihre Spielfreude bei und zogen zur Pause auf 63:35 davon.

Nach der Pause nahmen die Bayern einen Gang raus, das dritte und vierte Viertel ging an die Gäste. Die Münchener erzielten in der zweiten Hälfte nur 30 Punkte, der Sieg war aber nie gefährdet. Spencer Dinwiddie führte die Bayern mit 18 Punkten an, 14 Zähler hatte der NBA-erfahrene Spielmacher bereits zur Pause auf dem Konto.