Bayerns Basketballer zaubern gegen die Merlins

Der FCBB schlägt das ersatzgeschwächte Crailsheim deutlich mit 93:64. Lucic wieder fit.

München - Mit einem klaren 93:64-Heimsieg ist den Basketballern des FC Bayern die Revanche gegen Crailsheim geglückt.

Chancenlose Merlins

Nachdem sich die Münchner im Hinspiel auswärts noch mit 68:77 geschlagen geben mussten, waren die Merlins beim Wiedersehen in München absolut chancenlos. Das war aber zumindest teilweise auch den Umständen geschuldet, die diese Partie begleiteten.

Coronafälle und Verletzungen

Crailsheim war schließlich zuletzt von der Europe-Cup-Partie beim niederländischen Vertreter ZZ Leiden Basketball nicht nur mit einer Niederlage (77:85), sondern auch mit mehreren Coronafällen im Team zurückgekehrt. Und der noch schlimmeren Nachricht, dass für BBL-Topscorer TJ Shorts (20,6 Punkte pro Spiel) nach einer Brustmuskelverletzung die Saison nun vorzeitig beendet ist. Beim Duell mit den Bayern konnten sie nun lediglich acht Spieler aufbieten, vier Kaderplätze blieben frei.

Vladimir Lucic ist wieder fit

Die Münchner, die ihrerseits am Dienstag mit dem Auswärtsspiel bei Panathinaikos Athen (67:80) aus der Kollektiv-Corona-Quarantäne auf den Court zurückgekehrt waren, konnten dagegen wieder auf ihren Co-Kapitän Vladimir Lucic setzen, der in Athen noch angeschlagen vom Feld musste.

Auch der FCBB-Kapitän Djedovic ist zurück

Und auch Kapitän Nihad Djedovic scheint langsam wieder zu alten Kräften zurückzufinden. Mit 16 Punkten war der FCBB-Rekordspieler jedenfalls gemeinsam mit DeShaun Thomas Topscorer gegen Crailsheim. Neuzugang Darrun Hilliard steuerte zehn Zähler bei und erzielte genau wie sein Teamkollege Gavin Schilling (sieben Zähler) seinen insgesamt 100. BBL-Punkt für die Münchner.

Am Dienstag geht es in der Euroleague weiter

Mit dem deutlichen Sieg zauberten die Bayern ein wenig gegen die Merlins und blieben damit an Bundesliga-Tabellenführer Bonn dran. Schon am Dienstag (20.30 Uhr) geht es für den FCBB in der Euroleague weiter. Die Bayern müssen bei Olimpia Mailand, ihrem Playoff-Gegner der vergangenen Saison, antreten. Gegen Crailsheim haben sie sich dafür zumindest schon mal ein bisschen eingespielt.