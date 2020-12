Bayerns Basketballer wie im Rausch: Sieg gegen Barcelona

Die Basketballer des FC Bayern München haben das Spitzenspiel der Euroleague deutlich gewonnen.

Ein Ball geht in den Korb.

München

Gegen den FC Barcelona siegten die Süddeutschen am Mittwoch nach einer starken zweiten Hälfte 90:77 (43:45) und haben zum Ende der Hinrunde elf Siege und sechs Niederlagen auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri hat damit gute Chancen, erstmals die K.o.-Runde zu erreichen.

Im Jahresabschlussspiel vor leeren Rängen in München waren die Bayern im ersten Viertel noch klar unterlegen. 16:26 lagen die Gastgeber zurück (8. Minute), kämpften sich im zweiten Durchgang aber wieder heran. Zur Pause konnten die Münchner den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen.

Nach der Pause spielte sich die Trinchieri-Team in einen Rausch. Angeführt vom überragenden Wade Baldwin ging das dritte Viertel mit 27:10 an die Bayern - 70:55 nach 30 Minuten. Bis zum Schluss verteidigten sie den Vorsprung und hatten mit Baldwin (29 Zähler) den besten Spieler in seinen Reihen. Auch Nationalspieler Paul Zipser konnte mit 16 Punkten überzeugen.

Für die Münchner geht es der Euroleague erst am 8. Januar weiter. Dann gastieren die Bayern bei Olympiakos Piräus in Griechenland.