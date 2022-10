Bayerns Basketballer warten weiter auf ersten Sieg

Der FC Bayern München wartet in der Basketball-Euroleague weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den FC Barcelona verlor der Bundesligist am Dienstabend beim 73:84 (34:37) auch das dritte Spiel bleibt ohne Punkt im Tabellenkeller. Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) kommt Olimpia Mailand an die Isar.

18. Oktober 2022 - 22:44 Uhr | az/dpa

Alex Abrines 21 FC Barcelona, Barca , Freddie Gillespie 33 FC Bayern, FC Bayern Basketball vs. FC Barcelona, Basketball Euroleague, 3. Spieltag, 18.10.2022 Muenchen Bayern Deutschland *** Alex Abrines 21 FC Barcelona , Freddie Gillespie 33 FC Bayern , FC Bayern Basketball vs FC Barcelona, Basketball Euroleague, Matchday 3, 18 10 2022 Muenchen Bayern Germany Copyright: xkolbert-press/UlrichxGamelx © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel (www.imago-images.de)