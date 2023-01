Bayerns Basketballer vor Bologna: Ein Auftritt mit Musik

Die Münchner Basketballer haben sich zuletzt stabilisiert und wollen nun nachlegen.

München - Wenn die Basketballer des FC Bayern am Freitagabend nicht in den Rhythmus kommen, wann denn sonst. Der Thüringer Star-Sänger Clueso ist zu Gast im ausverkauften Audi Dome und ummalt das Euroleague gegen Virtus Bologna (20.45 Uhr/Magentasport) mit seinen bekannten Klängen.

Das sollte genügen, um die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri zu einem Auftritt mit richtig Musik zu animieren. Nach dem Überraschungscoup bei Champion Efes Istanbul sind die Münchner wieder in einer Position, die Playoff-Träume erlaubt. Mit Bologna könnte der FC Bayern bei einem Erfolg gleichziehen, von der Endrunde trennen Trinchieris Team drei Siege Unterschied.

Trinchieri vor Bologna: "Das Hinspiel ist gefühlt sieben Jahre her"

Weiterhin fehlen in Vladimir Lucic und Andreas Obst (beide verletzt) zwei Routiniers, die für Stabilität sorgen könnten und im ersten Vergleich (63:66) noch dabei waren. "Das Hinspiel ist gefühlt sieben Jahre her, wir haben dort solide gespielt, uns fehlte am Ende nur ein Spielzug zum Sieg", erinnert Coach Trinchieri, der immerhin zwei weitere wertvolle Veteranen auf dem Parkett weiß: Center Othello Hunter und Flügelspieler Augustine Rubit.

Den beiden Amerikanern dürften wie zuletzt Schlüsselrollen zukommen. "Ich denke, wir haben uns im Vergleich zum Hinspiel als Mannschaft klar verbessert", findet Hunter, der selbstbewusstes Auftreten für einen wichtigen Erfolgsfaktor hält: "Das hat zuletzt funktioniert und das sollen wir auch gegen Bologna so halten." Clueso hätte wohl auch nichts gegen eine Siegeratmosphäre.