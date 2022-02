Bayerns Basketballer verlängern mit Geschäftsführer Marko Pesic

Geschäftsführer Marko Pesic hat seinen Vertrag beim FC Bayern Basketball bis 2025 verlängert.

München – Der fünfmalige deutsche Basketballmeister Bayern München setzt weiter auf die Dienste seines langjährigen Geschäftsführers Marko Pesic. Der Pokalsieger verlängerte den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag mit dem früheren Nationalspieler um weitere drei Jahre bis 2025. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Pesic hatte nach dem Bundesliga-Aufstieg des FC Bayern 2011 als Sportdirektor begonnen. 2013 übernahm der 45-Jährige das Amt des Geschäftsführers.

Pesic hat Bayern "international auf hohem Level" etabliert

"Es ist unbestritten, dass Marko mit seinem engagierten Office-Team selbst in der sehr schwierigen Phase der Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, den Basketball als wichtigen Teil des FC Bayern zu entwickeln und ihn inzwischen auch international auf hohem Level zu etablieren", sagte Klub-Präsident Herbert Hainer.

In Pesics Amtszeit holten die Münchner drei Meistertitel und zwei Pokalsiege. Zudem gelang die erstmalige Play-off-Teilnahme eines deutschen Teams in der EuroLeague (2020/21). Seit der laufenden Saison hat der FC Bayern in die Königsklasse als A-Lizenz-Inhaber und Shareholder ein festes Startrecht.