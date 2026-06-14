Bayerns Basketballer greifen nach zweitem Sieg in Finalserie

Nach dem Heimsieg gegen Alba Berlin wollen die Basketballer des FC Bayern München auch das zweite Spiel in der Bundesliga-Finalserie für sich entscheiden. Das Spiel findet erneut in München statt.

München

Die Basketballer des FC Bayern München wollen im zweiten Spiel gegen Alba Berlin ihre Führung in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft ausbauen. Der Titelverteidiger aus München und der Ex-Champion aus Berlin treffen heute (15.30 Uhr/Dyn) erneut im Münchner SAP Garden aufeinander. Beim 102:94-Heimerfolg konnte der FC Bayern das erste Duell nach einem Offensivspektakel für sich entscheiden.

Für den Gewinn des Titels sind drei Siege nötig, die Serie kann damit über maximal fünf Spiele gehen. Die dritte und vierte Partie finden in der kommenden Woche in Berlin statt. Als bestes Team der Hauptrunde hat der FC Bayern das Heimrecht in der Finalserie.