Bayern vor Meisterhattrick: Alba unter Druck
Die Basketballer vom FC Bayern München sind noch einen Sieg vom Meisterhattrick in der Basketball-Bundesliga entfernt. Nach dem dritten Spiel der Finalserie gegen Alba Berlin will die Mannschaft von Trainer-Senior Svetislav Pesic in der vierten Partie in Berlin am Freitag (20.30 Uhr) den dritten Erfolg hintereinander eintüten.
Die Berliner setzen hingegen auf ihre Comeback-Qualitäten, die sie bereits im Halbfinale gegen Rasta Vechta unter Beweis gestellt hatten. Dort lag das Team um Alba-Kapitän Jonas Mattisseck auch nach drei Spielen mit 1:2 hinten, konnte die Serie aber noch drehen. Allerdings hatte Alba damals das letzte Spiel daheim. Im Finale würde das fünfte und entscheidende Spiel in München ausgetragen werden.
Bayern-Coach Svetislav Pesic fordert eine bessere Verteidigung seiner Mannschaft, während in der Offensive stets 90 Punkte gesammelt wurden, was zumeist für einen Sieg ausreicht. Alba-Cheftrainer Pedro Calles fordert dagegen eine Steigerung seiner Schützlinge sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel.
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