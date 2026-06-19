Bayern vor Meisterhattrick: Alba unter Druck

Nach dem zweiten Sieg im dritten Spielt steht Bayern München vor der Titelverteidigung. Alba setzt auf eine Wiederholung der Halbfinalserie.

Berlin

Die Basketballer vom FC Bayern München sind noch einen Sieg vom Meisterhattrick in der Basketball-Bundesliga entfernt. Nach dem dritten Spiel der Finalserie gegen Alba Berlin will die Mannschaft von Trainer-Senior Svetislav Pesic in der vierten Partie in Berlin am Freitag (20.30 Uhr) den dritten Erfolg hintereinander eintüten.

Die Berliner setzen hingegen auf ihre Comeback-Qualitäten, die sie bereits im Halbfinale gegen Rasta Vechta unter Beweis gestellt hatten. Dort lag das Team um Alba-Kapitän Jonas Mattisseck auch nach drei Spielen mit 1:2 hinten, konnte die Serie aber noch drehen. Allerdings hatte Alba damals das letzte Spiel daheim. Im Finale würde das fünfte und entscheidende Spiel in München ausgetragen werden.

Bayern-Coach Svetislav Pesic fordert eine bessere Verteidigung seiner Mannschaft, während in der Offensive stets 90 Punkte gesammelt wurden, was zumeist für einen Sieg ausreicht. Alba-Cheftrainer Pedro Calles fordert dagegen eine Steigerung seiner Schützlinge sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel.