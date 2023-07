Bayern holt französischen Nationalspieler Francisco

Die Basketballer des FC Bayern München haben einen Tag nach der Verpflichtung von Argentiniens Nationalspieler Leandro Bolmaro einen weiteren Spielmacher unter Vertrag genommen. Wie der deutsche Pokalsieger am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der französische Nationalspieler Sylvain Francisco einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. Der 25 Jahre alte Point Guard spielte vergangene Saison beim griechischen Meisterschaftsdritten Peristeri B.C.

München

Seine neue Aufgabe an der Isar tritt der Franzose mit einem klaren Ziel an. "Ich komme nach München, um etwas zu gewinnen. Ich will mich bei Bayern weiter steigern", sagte Francisco und beschrieb sich als "sehr schnellen und vielseitigen" Basketballer.

Bayern-Trainer Pablo Laso verfolgt den Aufstieg seines neuen Schützlings schon lange und sagte: "Sylvain hat sein Spiel kontinuierlich weiterentwickelt. In Spanien hatte er vor zwei Jahren schon eine tolle Saison, jetzt ebenfalls in Griechenland. Er kommt in einem perfekten Moment zu Bayern."