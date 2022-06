Bayern-Coup mit Weiler-Babb: Verlängerung und deutscher Pass?

Der vielseitige US-Amerikaner steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung bei Bayerns Basketballern. Bekommt er auch den deutschen Pass? Marko Pesic sagt: "Nick ist ein richtiger Bayern-DNA-Spieler."

München - Die Verlängerung des ausgelaufenen Vertrags von Nick Weiler-Babb hat beim FC Bayern Basketball aktuell oberste Priorität. "Der Verein würde gerne", bestätigte Marko Pesic kürzlich.

Weiler-Babbs Marktwert sei allerdings nun "so hoch, dass man mit ihm schon im Februar hätte unterschreiben müssen, damit man sich ihn leisten kann". Als der Geschäftsführer des FCBB das sagte, konnte er ein verräterisches Grinsen nicht verbergen.

Möglicherweise hat Pesic genau das schon getan. Dass sich beide Parteien bereits einig sein sollen, berichtet auch "BIG" nun. Die Verkündung der Vertragsverlängerung scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Pesic: Weiler-Babb "aktuell einer der besten Two-Way-Player der Euroleague"

Der 26-Jährige hat in der vergangenen Saison absolut überzeugt. Chefcoach Andrea Trinchieri vertraute ihm die Point-Guard-Rolle an. Und Weiler-Babb, der die Position aus seiner College-Zeit kennt, gefiel darin. Auf Basis seiner Defensivstärke konnte er sich dort auch mehr in der Offensive entfalten.

"Nick ist ein richtiger Bayern-DNA-Spieler", sagte Marko Pesic über den 1,96-Meter-Mann. Der habe "in seiner Leistung einen draufgesetzt und ist für mich aktuell einer der besten Two-Way-Player der Euroleague", führte er weiter aus: "Er ist 26. Ich sehe auf der Position im Gesamtpaket nicht viele Spieler in der Euroleague. Und er kann noch besser werden."

Aufgrund seiner Variabilität ist Weiler-Babb, der neben den beiden Guard-Positionen auch als Forward oder zumindest Small Forward spielen kann, Bayerns Allzweckwaffe.

Weiler-Babb soll sich um einen deutschen Pass bemühen

"Er ist wie ein Schweizer Taschenmesser", sagt Pesic voller Anerkennung. Und vielleicht wird Weiler-Babb demnächst sogar noch wertvoller für die Bayern. Die im Umfeld des FCBB kursierenden Gerüchte, wonach sich der gebürtige Texaner um einen deutschen Pass bemühen soll, halten sich hartnäckig.

Die Bayern dürften diese Option zumindest sehr intensiv prüfen. Sollten sie mit Weiler-Babb am Ende tatsächlich verlängern und ihn in der kommenden Saison auch noch als deutschen Profi einsetzen können, wäre ihnen schließlich gleich ein doppelter Coup gelungen.

Nick Weiler-Babb: Ein Teil der Familie lebt in Hamburg

Bei Letzterem könnte sein Doppelnachname zumindest hilfreich sein. "Weiler ist ein deutscher Name. Die Eltern meiner Mutter stammen beide aus Deutschland und ein Teil der Familie lebt in Hamburg", erklärte er mal der AZ.

Den genauen Ursprung seiner deutschen Wurzeln gilt es jetzt aber noch zu klären. Genau wie seine endgültigen Zukunftspläne. Er könnte dem Beispiel von Kapitän Vladimir Lucic nacheifern, der sich als Säule der Mannschaft bereits bis 2025 an den FCBB gebunden hat.

"Alle von uns schauen zu ihm auf", sagte Weiler-Babb kürzlich darauf angesprochen und grinste, "er ist eine große Persönlichkeit, der man durchaus folgen kann."