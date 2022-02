Bayern-Coach klagt über Belastung: "Physisch zu viel"

Nach dem Sieg in der Basketball-Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv hat Bayern-Coach Andrea Trinchieri den Spielplan kritisiert. "Physisch ist dieser Spielplan zu viel", sagte Trinchieri nach einem hart umkämpften 70:52 (30:29) gegen den israelischen Rekordmeister am Donnerstag in München.

04. Februar 2022 - 13:27 Uhr | dpa

Trainer von Bayern Andrea Trinchieri. © Tobias Hase/dpa/Bildarchiv