Bayern-Basketballer verpflichten US-Center

Der FC Bayern hat jemanden gesucht, der unter dem Korb aufräumen kann. Die Münchner Basketballer sind nun in Israel fündig geworden.

München

Die Basketballer des FC Bayern arbeiten weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Wie die Münchner mitteilten, kommt der US-Center Austin Wiley von Hapoel Jerusalem. Der 27-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Bayern.

Der frühere U17-Weltmeister, der aus Alabama stammt, spielte zuletzt zwei Jahre für den israelischen Pokalsieger von 2025. In der abgelaufenen Saison war Wiley im Eurocup der beste Rebounder (9,5 durchschnittlich pro Spiel).

Gavel lobt "enorme Präsenz"

"Ich will in jedem Spiel der defensive Anker des Teams sein und die Zone kontrollieren. Natürlich habe ich Respekt vor der Euroleague als nächstem Level, als nächster Herausforderung", erklärte Wiley. "Doch ich habe mich in jedem Jahr auf einem neuen Level bewiesen, erst in der Champions League, danach im Eurocup. Ich bin zuversichtlich, auch jetzt diesem Team mit meiner Verteidigung und dem Scoring helfen zu können."

Der neue Bayern-Trainer Anton Gavel sagte: "In Austin haben wir einen Spieler geholt, der uns vor allem defensiv eine enorme Präsenz geben dürfte. Er reboundet sehr gut, verändert Würfe und kann blocken, diese Vielseitigkeit in der Verteidigung war uns enorm wichtig und wird uns helfen."