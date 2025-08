Bayern-Basketballer verpflichten georgischen Nationalspieler

Für Kamar Baldwin ist die Bundesliga kein Neuland, der FC Bayern aber schon. Beim Meister soll er die Rolle eines Führungsspielers einnehmen.

München

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat Guard Kamar Baldwin verpflichtet. Der georgische Nationalspieler wechselt aus Spanien von Baskonia Vítoria und unterschrieb für zwei Jahre inklusive einer Option für eine weitere Saison, wie der FCB mitteilte. In der Vorsaison spielte Baldwin, der sich aktuell auf die Europameisterschaft vorbereitet, unter anderem auch in der Euroleague. In Deutschland lief er bereits in der Saison 2021/22 für die BG Göttingen auf.

"Kamar ist ein Point Guard mit den Fähigkeiten eines Leaders, der immer für sein Team spielt. Er hat sich als Basketballer von Jahr zu Jahr stetig weiterentwickelt", sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac.