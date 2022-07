Bayern-Basketballer verpflichten "Big Man" Elias Harris

Der nächste Neuzugang für den FC Bayern Basketball: Elias Harris spielt in der kommenden Saison bei den Münchnern.

München

München - Die Basketballer des FC Bayern haben den früheren deutschen Nationalspieler Elias Harris verpflichtet.

Wie der fünfmalige deutsche Meister am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 33 Jahre alte "variable Power Forward" einen Zweijahresvertrag bis 2024. In der vergangenen Saison hatte Harris in Spanien und Japan gespielt. Zuvor war der gebürtige Rheinland-Pfälzer unter anderem für Bamberg und Ludwigsburg aktiv.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Nach meinen internationalen Erfahrungen in Spanien und Japan stehe ich mit viel Selbstbewusstsein in den Startlöchern und freue mich, diese Energie mit nach München zu bringen", sagte Harris laut Vereinsmitteilung. "Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung und meinem Skill-Set zum Erfolg verhelfen und Titel und Meisterschaften nach München holen."

Für Harris bedeutet der Wechsel nach Bayern auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Der 33-Jährige kennt sowohl Trainer Andrea Trinchieri als auch die Bayern-Profis Andreas Obst und Augustine Rubit aus der gemeinsamen Zeit in Bamberg. Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi bezeichnete den Neuzugang als "erfahrenen, vielseitigen Big Man".