Bayern-Basketballer verlängert mit Leistungsträger Jessup

Zuletzt konnten die Bayern bereits Basketball-Weltmeister Obst langfristig an sich binden. Nun verlängert ein weiterer Leistungsträger bei den Münchnern.

München

Der FC Bayern München hat den Vertrag von Basketballer Justinian Jessup vorzeitig verlängert. Der Amerikaner (27) unterzeichnete beim Bundesliga-Tabellenführer einen neuen Kontrakt bis Sommer 2028. Jessup war im vorigen Sommer von Ulm zum deutschen Meister gewechselt und etablierte sich bei den Münchnern als zuverlässiger Punktesammler in der Offensive.

"Er ist nicht nur einer der besten Shooter Europas", lobte Bayerns Sportchef Dragan Tarlac, "er gibt außerdem immer alles auf beiden Seiten des Courts für sein Team." Jessup bestritt in dieser Saison bislang 59 der 61 Pflichtspiele, so viele wie kein anderer Profi. Der Shooting Guard ist nach Welt- und Europameister Andreas Obst, welcher jüngst trotz lukrativer Angebote aus dem Ausland bis 2029 verlängert hatte, der nächste Leistungsträger, der Bayern erhalten bleibt.

Lichtblick in schwacher Münchner Euroleague-Saison

"Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich in die Euroleague gehöre und fühle ich mich in München sehr wohl", wurde Jessup in einer Mitteilung zitiert. In der insgesamt enttäuschenden Münchner Königsklassen-Saison war der US-Profi ein Lichtblick mit durchschnittlich 8,2 Punkten in 19 Minuten Einsatzzeit.