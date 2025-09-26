Bayern-Basketballer starten mit Sieg in neue Saison

Der FC Bayern Basketball hat das erste Spiel einer Mammutsaison gewonnen. Gegen einen Aufsteiger steigert sich der Titelverteidiger nach der Pause.

Titelverteidiger Bayern München ist mit einem Arbeitssieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Meister gewann im Auftaktspiel der 60. Spielzeit gegen Aufsteiger Science City Jena mit 93:77 (48:47). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzte sich der Topfavorit auf die Meisterschaft im zweiten Durchgang ab.

Bester Werfer bei den Gastgebern war Vladimir Lucic mit 19 Punkten. Am Dienstag starten die Bayern dann bei Panathinaikos Athen auch in die neue Euroleague-Saison, in der seit diesem Jahr 20 Clubs vertreten sind. Das bedeutet für die Münchner vier zusätzliche Spiele im ohnehin schon vollen Terminkalender.

Drei Europameister fehlen

Vor der Partie wurden die fünf Münchner Europameister Andreas Obst, Justus Hollatz, Oscar da Silva, Leon Kratzer und Johannes Voigtmann noch einmal für den Titelgewinn in Riga geehrt. Während der Partie musste Weltmeister-Coach Gordon Herbert dann allerdings in Obst, Hollatz (beide geschont) und Voigtmann (verletzt) auf drei EM-Helden verzichten. Zudem fehlte unter anderem Neuzugang Rokas Jokubaitis wegen seines bei der EM erlittenen Kreuzbandrisses.

Jena nutzte die Tatsache, dass die Bayern nur ganz wenige Einheiten mit einem großen Kader hatten und noch nicht eingespielt waren. Der Aufsteiger trat mutig auf und lag nach dem ersten Viertel überraschend mit 23:21 vorn. Mitte des zweiten Viertels fanden die Münchner langsam ihren Rhythmus, zur Pause lagen sie dennoch nur mit einem Punkt in Führung (48:47) - auch weil Neuzugang Xavier Rathan-Mayes mit der Schlusssirene einen Dreier aus der eigenen Hälfte traf.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Bayern die Partie dann aber im Griff. Bei Jena schwanden die Kräfte, München setzte sich deutlich ab und gewann am Ende völlig verdient.