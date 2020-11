Bayern-Basketballer sind im Dauerstress

Für den FCBB stehen in sieben Tagen nun vier Spiele an. "Eine anstrengende Periode", so Coach Trinchieri.

München - Leon Radosevic verfolgte die letzten Minuten der intensiven Trainingseinheit der Basketballer des FC Bayern als Zuschauer am Spielfeldrand. Der Center, der zuletzt über Rückenprobleme klagte, ist noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und kann derzeit weiter nur dosiert trainieren. "Ich weiß es noch nicht", sagte Chefcoach Andrea Trinchieri, als er darauf angesprochen wurde, ob bei Radosevic im Laufe der Woche möglicherweise mit einer Rückkehr auf den Court zu rechnen sei: "Es wird jeden Tag besser, ich kann aber noch nicht sagen, wann er wieder spielen kann."

Geht es nach Trinchieri wäre das freilich lieber heute als morgen der Fall. Beginnend mit dem Euroleague-Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) stehen für ihn und die Bayern schließlich gleich vier Partien in nur sieben Tagen auf dem Programm.

Vier Spiele in sieben Tagen: FCBB im Dauerstress

Am Sonntag geht es zunächst in der Liga nach Frankfurt. Am Dienstag und Donnerstag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Efes Istanbul und dem Duell mit ZSKA Moskau in München ein Doppelspieltag in der Euroleague auf den FCBB. Am folgenden Sonntag kommt es in der BBL dann direkt noch zur Revanche gegen Vize-Champion Ludwigsburg, der den FCBB beim Meisterturnier ausgeschaltet hatte. Bayern im Dauerstress.

"Das wird eine sehr anstrengende Periode für uns, aber es ist, was es ist", sagte Trinchieri: "Es wird sehr wichtig sein, ein Spiel nach dem anderen anzugehen und sich einzig genau darauf zu fokussieren." Dabei will der Italiener dann jeweils seine Optionen genau abwägen. Radosevic ist möglicherweise eine davon.