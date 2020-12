Bayern-Basketballer selbstbewusst gegen FC Barcelona

Die Basketballer des FC Bayern München wollen auch gegen Spitzenteam FC Barcelona ihre starken Vorstellungen in der Euroleague fortsetzen. "Es ist nicht das erste Star-Ensemble, gegen das wir spielen", sagte Flügelspieler Paul Zipser am Dienstag. "Wir wissen, was wir können."

29. Dezember 2020 - 12:49 Uhr | dpa

Bayerns Paul Zipser spielt den Ball. © Tobias Hase/dpa/Archivbild