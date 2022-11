Bayern-Basketballer schlagen Villeurbanne: Der Trend stimmt wieder

Mit dem Sieg in dem Euroleague-Gruppenspiel sind die Münchner erfolgreich in einen Block mit drei Partien in fünf Tagen gestartet. Bayern-Trainer Andrea Trinchieri: "Das Beste ist das Resultat, es gibt noch viel Arbeit."

München - Hinten war Andreas Obst aufmerksam, vorne schnappte sich Niels Giffey in den Schlusssekunden den Ball – dann war der denkbar knappe Sieg eingetütet.

Mit 75:74 setzten sich die Bayern Basketballer in der Euroleague bei Asvel Villeurbanne durch und starteten erfolgreich in einen Block mit drei Spielen in fünf Tagen. "Das Beste ist das Resultat, es gibt noch viel Arbeit", sagte Trainer Andrea Trinchieri nach dem dritten Sieg im neunten Spiel der europäischen Königsklasse.

Augustine Rubit: "Unsere Teamchemie stimmt"

Kapitän Vladimir Lucic war dabei mit 13 Zählern bester Werfer der Münchner, auch Nick Weiler-Babb, Obst (beide 12) und Augustine Rubit punkteten zweistellig. Teilweise lagen die Bayern komfortabel in Führung, verspielten den Vorsprung aber in einem schwachen dritten Viertel. "Wir sind nervös geworden", meinte Lucic.

Am heutigen Freitag folgt das Gastspiel bei AS Monaco (19 Uhr) – wieder ein Brocken. Am Sonntag steht dann die Pflichtaufgabe in der Bundesliga in eigener Halle gegen Würzburg (15 Uhr) im Plan. "Unsere Teamchemie stimmt", sagte Rubit. Darauf lässt sich aufbauen.