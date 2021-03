Bayern-Basketballer nach Sieg in Braunschweig weiter Dritter

Die FCBB-Basketballer haben am Dienstag ihr BBL-Nachholspiel in Braunschweig souverän gewonnen und sind für das Verfolgerduell am Sonntag gegen Alba-Bezwinger Oldenburg gerüstet.

09. März 2021 - 21:48 Uhr | AZ

Bayern-Spieler JaJuan Johnson (links) kam beim Sieg in Braunschweig auf 22 Punkte. © imago images/Jan Huebner