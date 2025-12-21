Bayern-Basketballer mit Sieg im ersten Spiel nach Herbert-Rauswurf

Bayern München gewinnt das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Gordon Herbert gegen Bonn souverän. Nach 25 Jahren gibt es wieder einen Zuschauerrekord.

Im ersten Spiel nach Gordon Herbert haben die Basketballer des FC Bayern München beim Zuschauer-Rekordspiel der Bundesliga einen souveränen Sieg bei den Telekom Baskets Bonn eingefahren. Die Bayern gewannen mit 83:55 (40:27) und festigten die Tabellenführung. Beste Werfer waren Isiaha Mike mit 22 Punkten für München sowie der Bonner Tylan Birts mit zwölf Zählern.

18.713 Zuschauer sorgten in der Lanxess Arena für einen Besucherrekord. Bonn, das für die Partie gegen den Meister in die Kölner Arena umgezogen war, hielt auch den alten Rekord. Vor 25 Jahren verfolgten 18.506 Besucher das Spiel gegen Alba Berlin. Nun kamen noch einmal über 200 Fans mehr.

Den besseren Start in der vollen Halle erwischte München. Der Branchenprimus zeigte sich vom Trainerwechsel wenig beeindruckt und legte sofort vor.

Bayern München gewinnt das erste Spiel nach der Ära Herbert. © Soeren Stache/dpa

Bonn hatte vor allem in der Offensive Probleme, vergab zu viele Möglichkeiten von der Zweier- und Dreierlinie. Mit der deutlich besseren Trefferquote zogen die Bayern schnell auf 23:9 im ersten Viertel davon. Im zweiten Durchgang legte Bonn etwas zu.

Würzburg siegt im Verfolgerduell – Hamburg im Kellerduell

Nach Wiederanpfiff blieb die Aufholjagd der Hausherren aus. Bayern wurde nicht gefordert und kontrollierte das Geschehen im Schongang. Gegen die klare Dominanz fand Bonn kein Rezept. Wenn Bonn Lücken fand und verkürzen konnte, hatten die Gäste immer die passende Antwort. München lag die gesamte Partie über in Führung, was der Stimmung in der Arena aber keinen Abbruch tat.

Am Nachmittag gewannen die Würzburg Baskets das Verfolgerduell gegen Syntainics MBC mit 89:71 und schoben sich am MBC vorbei auf Rang drei. Die Hamburg Towers siegten im Kellerduell bei den MLP Academics Heidelberg mit 111:108 nach Verlängerung. Schlusslicht EWE Baskets Oldenburg feiert beim 93:68 einen überraschend deutlichen Erfolg bei den BB Löwen Braunschweig.