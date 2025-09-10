Bayern-Basketballer holen Spielmacher Jovic zurück

Beim FC Bayern soll Rokas Jokubaitis eine Führungsrolle einnehmen – doch der Neuzugang fällt für sechs Monate aus. Nun holen die Münchner einen alten Bekannten.

Der serbische Nationalspieler Stefan Jovic wechselt erneut zum FC Bayern. Der Spielmacher schließt sich für diese Saison dem Team von Cheftrainer Gordon Herbert an, teilte der Bundesligist mit.

Serbe Jovic soll Litauer Jokubaitis ersetzen

Der 34-Jährige wird Ende der Woche an der Isar erwartet. Jovic spielte bereits von 2017 bis 2019 für den FCB und erlebte mit einem Double und einer Titelverteidigung eine der erfolgreichsten Phasen seiner Laufbahn. Der 1,96 Meter große Guard war damals von München nach Moskau gewechselt. Zuletzt spielte er in Spanien: erst in Saragossa und die vergangenen beiden Spielzeiten in Valencia.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir auf die schwere Verletzung von Rokas Jokubaitis reagieren mussten und dass dies so spät im Sommer ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Umso mehr freuen wir uns, in Stefan einen erfahrenen und bekannt spielstarken Point Guard für uns gewinnen zu können, der unserer Meinung nach perfekt in unser System passt", sagte Sportchef Dragan Tarlac.

Die Bayern-Basketballer müssen lange auf Neuzugang Jokubaitis verzichten. Der litauische Aufbauspieler hatte sich bei der Europameisterschaft eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen und wird mindestens sechs Monate ausfallen. Der deutsche Meister hatte Jokubaitis erst im August vom israelischen Club Maccabi Tel Aviv verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet.