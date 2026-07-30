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Bayern-Basketballer holen Flügelspieler vom FC Barcelona

Die Basketballer des FC Bayern bauen ihren Kader weiter um. Aus Spanien kommt ein US-Profi mit NBA-Erfahrung.
dpa |
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Der FC Bayern hat einen neuen Spieler verpflichtet. (Archivbild)
Der FC Bayern hat einen neuen Spieler verpflichtet. (Archivbild) © Tom Weller/dpa
München

Die Basketballer des FC Bayern München haben den früheren NBA-Profi Miles Norris verpflichtet. Wie der einzige deutsche Euroleague-Vertreter mitteilte, hat der US-Flügelspieler einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Der 26-Jährige bestritt in der vergangenen Saison beim FC Barcelona sein erstes Jahr in Europa. In den USA spielte der Kalifornier zuvor für das Aufbauteam der Memphis Grizzlies, ehe er 2025 auch drei Einsätze in der NBA für die Boston Celtics bestritt.

"Wir suchen Spieler, die in ihrer Entwicklung noch vorangehen können und gleichzeitig die Qualität besitzen, unser Team substantiell zu verstärken - diese Kombination sehen wir bei Miles", erklärte Bayern Münchens Sportchef Thorsten Leibenath. "Seine Athletik wird dafür sorgen, unser Spiel zu beschleunigen - und sein guter Distanzwurf dafür, dass Räume entstehen."

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