Bayern-Basketballer holen ehemaligen NBA-Profi Beauchamp

Die Basketballer des FC Bayern werden wieder in den USA fündig. In MarJon Beauchamp kommt ein NBA-erfahrener Profi für den Flügel.

München

Die Basketballer des FC Bayern München haben den früheren NBA-Profi MarJon Beauchamp für die kommende Saison verpflichtet. Der 25 Jahre alte Flügelspieler bringt die Erfahrung aus 155 NBA-Spielen mit. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Small Forward 14 Partien in der besten Basketball-Liga der Welt für die Philadelphia 76ers und war außerdem für deren Entwicklungsmannschaft Delaware Blue Coats aktiv.

"Ich will nicht verhehlen, dass ich mich als NBA-Spieler sehe. Doch dieser Schritt nach Europa gehört jetzt zu meiner Reise und ich bin wirklich sehr aufgeregt, für Coach Anton (Gavel) und Bayern zu spielen", erklärte Beauchamp. "Ich möchte mein Talent beweisen und jeden Tag dazulernen, wie in Europa gespielt wird - ich bin ein schneller Lerner, das werde ich in jedem Training beweisen."

Die Münchner beginnen am Freitag in einer Woche mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Von da an soll sich auch Beauchamp in der Mannschaft integrieren. "Wir erhoffen uns von ihm, dass er uns auf beiden Seiten des Feldes Impulse gibt: In der Offense kann er scoren und das Team durch seine individuelle Qualität verbessern, dazu kann er in der Verteidigung durch seine Größe und Athletik den Mann vor sich halten - er passt also perfekt in unser Konzept", sagte Trainer Gavel über den Neuzugang, der die Mehrzahl seiner NBA-Spiele für die Milwaukee Bucks absolviert hat.