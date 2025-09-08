Die Bayern-Basketballer zeigen in der Saisonvorbereitung auf Sardinien eine solide Leistung gegen Olimpia Mailand, trotz dünner Personaldecke. Coach Herbert lobt den Einsatz seiner Spieler.

Auf seiner Liste fehlen noch einige Bayern-Stars: Gordon Herbert bereitet gerade mit einem Rumpfkader die Saison vor und lobt dessen Auftritte in Cagliari.

Am Montag durfte sich das Häuflein Bayern-Basketballer, das zurzeit die Saisonvorbereitung absolviert, noch eine Prise gute sardinische Luft und Atmosphäre gönnen. Nach dem Turniertest in Calgiari geht der Flieger zurück nach München erst am Abend, Coach Gordon Herbert gab einen halben Tag frei.

"Alle Jungs haben das Wochenende über richtig hart gespielt und großen Einsatz gezeigt, auch unsere vier jungen Spieler", lobte der 66-Jährige.

Bayern musste im Test gegen Mailand auf Gastspieler und Talente setzen

Zwar hatte der FCBB zuvor das Finale im Viererturnier gegen Olimpia Mailand mit 75:89 verloren, aber sich wacker geschlagen.

Denn zum einen hielt der deutsche Meister bis ins Schlussviertel dagegen und zum anderen trat der Klub um Ex-Bayer Devin Booker fast mit dem kompletten Aufgebot an. Herberts Team musste auch auf Gastspieler und Talente setzen, fünf Profis sind noch bei der EM im Einsatz.

Kamar Baldwin glänzt mit Georgien bei der EM

Nach der Knieblessur von Johannes Voigtmann inklusive Operation stehen vier Spieler für das deutsche Team auf dem Parkett, dazu kommt nach der schweren Verletzung des litauischen Stars Rokas Jokubaitis außerdem Zugang Kamar Baldwin, der einen georgischen Pass besitzt und mit dem Team eine der großen Turnier-Überraschungen darstellt.

Erzielte 24 Punkte gegen Frankreich: Kamar Baldwin. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Im Achtelfinale schaltete der Außenseiter die favorisierten Franzosen aus, Baldwin glänzte dabei mit 24 Punkten. Der kanadische Flügelspieler Isiaha Mike reiste nach seiner Teilnahme mit den Ahornblättern am Ameri-Cup am Sonntag an.

Gastspieler Tibor Pleiß betreibt Eigenwerbung

Gegen Mailand setzte sich nach dem Halbfinalsieg gegen den italienischen Erstligisten Sassari (89:86) Xavier Rathan-Mayes (15 Punkte) gut in Szene. Gastspieler und Center-Routinier Tibor Pleiß markierte zwölf Zähler und betrieb beste Eigenwerbung.

Der 35-Jährige könnte den Münchnern über die Ausfallzeit von Voigtmann helfen und auch den langzeitverletzten Elias Harris ersetzen - wenn die Bayern ihn unter Vertrag nehmen würden.