Bayern-Basketballer gewinnen gegen Real Madrid

Der deutsche Basketball-Meister meldet sich in der Euroleague zurück. Auch, weil ein Europameister sein Comeback feiert.

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Der deutsche Meister gewann im heimischen SAP Garden gegen Real Madrid mit 90:84 (44:57) und holte damit nach zuvor zwei Niederlagen in Serie in der Königsklasse einen wichtigen Sieg. Bester Werfer bei den Bayern war Isiaha Mike mit 29 Punkten. Europameister Johannes Voigtmann feierte bei den Münchnern sein Comeback nach seiner bei der EM erlittenen Knieverletzung.

Die Bayern erwischten einen guten Start und zogen schnell auf 10:0 davon. Danach fand Real in der ausverkauften Arena aber seinen Rhythmus und lag zur Pause mit 13 Punkten vorn. Die Bayern gaben das zweite Viertel insgesamt mit 17:32 ab.

Andreas Obst tat sich gegen Real schwer, die Bayern-Basketballer gewannen dennoch. © Soeren Stache/dpa

Bayern mit starker zweiter Halbzeit

Doch nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Münchner wieder, der dritte Abschnitt ging mit 25:10 an die Gastgeber, die so zu Beginn des Schlussviertels wieder mit zwei Punkten in Führung lagen. Neben Mike glänzte Europameister Oscar da Silva mit einem Double-Double aus zehn Punkten und zehn Rebounds. Am Donnerstag geht es für die Bayern mit einem Heimspiel gegen Virtus Bologna weiter.