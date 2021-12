Bayern-Basketballer gewinnen gegen Istanbul: Coup gegen den Champ

Der FC Bayern Basketball konnte sich am Donnerstagabend mit 83:71 gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul durchsetzen.

München - Einen Statementsieg haben die Basketballer des FC Bayern am Donnerstagabend in der Euroleague mit dem 83:71 gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gefeiert. Mit ihrem siebten Saisonsieg gleichen die Münchner ihre Bilanz aus und ziehen damit an dem zuvor punktgleichen Efes in der Tabelle vorbei.

Der FCBB begann stark und konnte sich am Ende des ersten Viertels ein wenig absetzen (27:23). Dafür war in erster Linie Augustine Rubit mit seinen zehn Zählern (insgesamt 18) in den ersten zehn Minuten verantwortlich. Auch Co-Kapitän Vladimir Lucic (18 Punkte) fand seinen Rhythmus.

Und so konnten die Gastgeber ihre Führung bis zur Halbzeit sogar noch ein wenig ausbauen (44:38). Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Efes gegen die drohende Niederlage und ging erstmals wieder in Führung (56:55). Im Schlussviertel zog Bayern dann aber drei Minuten vor Schluss auf zehn Zähler weg (77:67).