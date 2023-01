Bayern-Basketballer gewinnen Euroleague-Heimspiel

Die Basketballer des FC Bayern München haben zum Ende der Hinrunde den sechsten Saisonsieg in der Euroleague geschafft. Der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga gewann am Donnerstagabend in München mit 84:68 (43:28) gegen Panathinaikos Athen.

05. Januar 2023 - 22:43 Uhr | dpa

Trainer Andrea Trinchieri von München verfolgt das Spiel. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild